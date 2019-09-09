صحيفة: حوار جدة يحتاج تحديد المعرقلين ونبذهم وهزيمة المشروع الإيراني 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
جدة عدن - الخليج 365
أكدت صحيفة خليجية، على ضرورة تكاتف اليمنيين لدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية في اليمن..
وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إلى أن رسالة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد واضحة، والرؤية واحدة في تذليل كل العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وأضافت أنه مع استجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة إلى الحوار في جدة، تبدو الأمور أكثر إيجابية في تحرك الطرفين نحو إزالة كل السلبيات التي رافقت أحداث عدن وأبين وشبوة..
لافتة إلى أن الخوف يكمن في محاولة قيام أطراف معروفة مثل حزب " الإصلاح " الإخواني بعرقلة جهود التهدئة وفرص الحوار من خلال عدم الالتزام على الأرض، وهو ما حدث خلال الساعات الماضية من خلال التحشيد العسكري في شبوة ومواصلة التحريض ضد "الانتقالي".
وقالت إن البيان السعودي الإماراتي كان حازماً في التأكيد على وقف أي نشاطات عسكرية تهدد وقف إطلاق النار وأي أعمال أخرى تقلق السكينة العامة، إضافة إلى وقف التصعيد الإعلامي الذي يذكي الفتنة ويؤجج الخلاف.
وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن نجاح حوار جدة يحتاج تحديد المعرقلين أولاً، ونبذهم بشكل مباشر، وإعادة توحيد جهود جميع اليمنيين على قاعدة دحر الانقلابيين الحوثيين وهزيمة المشروع الإيراني لشق الصفوف، وإكمال عمليات ضرب التنظيمات الإرهابية في أنحاء اليمن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.