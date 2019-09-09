قنبلة تودي بحياة طفلين في لحج "تفاصيل"

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات _ الخليج 365
لقي طفلان صغيران حتفهما إثر انفجار قنبلة يدوية، كانا يلعبان بها في حي الليبي بمحافظة لحج جنوبي البلاد.
وبحسب شهود عيان فإن قنبلة يدوية انفجرت امام منزل عامل نظافة في محافظة لحج وأودت بحياة الطفلين كرم أحمد محمد ورضية أحمد محمد وإصابة فضل أحمد محمد و انيسة احمد محمد .
وفتحت الاجهزة الامنية تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث ونوعية المتفجر الذي كان يلعب به الطفلين أمام البيت ليودي بحياتهما.
وتشير المصادر أن الطفلين لم يكونا يعيان خطورة الجسم الذي يلعبان به، معتقدان إنه مثل أي لعبة يلعب بها الأحداث.
وتحصل مراسلنا على صورتين بشعتين للحادثة، نتحفظ على نشر إحداهن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.