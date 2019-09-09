شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حصار تشهده هذه المدينة اليمنية وإستمرار اغلاق طرقها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - منذ شهور وطريق الفاخر قعطبة مقطوعة بشكل نهائي ومثلها طريق مريس دمت .
تقول المصادر ان طريق قعطبه الفاخر. بمحافظة الضالع مقطوعة ولم تتمكن مركبات النقل والبضائع من المرور حتى طريق للمرور على الأقدام وأصبح الوصول الى الفاخر صعب جدا ويقطعون ساعات .
المصادر أشارت الى ان الطريق تم قطعها من قبل الحوثيين والى اللحظة لازالت مقطوعة ولم يجد السكان اي حلول كونها تسببت في معاناتهم .
المصادر ذاتها قالت ان طريق مريس دمت هي الأخرى مقطوعة بإستثناء فتح طريق للمرور بالاقدام قبل أيام.
وناشد السكان المنظمات الدولية والأمم المتحدة بوضع حدا لقطع الطرقات وسرعة فتحها لتسهيل مرور الناس وقضاء حاجاتهم.
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