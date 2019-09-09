شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : اولى الصور للقوات العسكرية الضخمة التي وصلت اليوم الى أبين ومصادر تكشف هويتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري ميداني بوصول تعزيزات كبيرة اليوم الأحد، 08/أيلول/2019م، إلى منطقة شقرة الساحلية التابعة لمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وأوضح المصدر أن التعزيزات شملت آليات ودبابات وراجمات صواريخ ، ومئات المقاتلين من رجال القبائل من أبناء المنطقة الوسطى في محافظة ابين.

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ونقلت صحيفة “عدن الغد”، عن شهود عيان قولهم، إن عدد كبير من الاطقم المحملة بالجنود شوهدت وهي تنزل عقبة العرقوب صوب شقرة .

وقال المصدر إن الشائعات التي تصدر لتقدم قوات المجلس الانتقالي صوب شقرة غير صحيحة ، وان القوات الحكومة ورجال القبائل على مشارف حسان و زنجبار .

وطمئن المصدر العسكري كافة أبناء الوطن ، بأن الوضع تحت السيطرة ، وأن البشائر القادمة ستكون صعبة على الأطراف الاخرى .

واختتم المصدر بأن القوات المتواجدة حاليا هم من أبناء محافظة أبين تساندهم الألوية العسكرية في المحافظة وقوات الأمن العام والخاص.