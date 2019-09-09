شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تكشف تسخير حزب الإصلاح منفذ الوديعة السعودية لتمويل تحركاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل حزب الإصلاح " اخوان اليمن " انقلابهم على التحالف العربي وعبثهم بالوديعة السعودية.

الوثيقة الصادرة عن وزير المالية والموجهة الى محافظ البنك المركزي تأمره بصرف مبلغ 5 مليار ريال يمني لوزارة الدفاع في مأرب، بهدف تسخير الميالغ لصالح الحزب .

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وبحسب الوثيقة ان بند الصرف يأتي على حساب قوت الشعب، حيث تم خصم المبلغ من بند السلع والخدمات المدعوم من الوديعة السعودية، وهو ما يؤكد العبث بالوديعة السعودية لصالح مشاريع حزب الإصلاح ورغبته التوسعية على حساب تضحيات التحالف العربي وأهدافه الرئيسية .

مراقبون قالوا ان هذه الخطوة تأتي لتؤكد سيطرة حزب الإصلاح على القرار في الدولة وتسخيره ميزانية الدولة والوديعة السعودية للعمل ضد التحالف العربي وخدمة اجندة خاصة بجماعة الاخوان .

واعتبر المراقبون ان حزب الإصلاح يستخدم منفذ الوديعة السعودية وبند السلع والخدمات كما تظهر الوثيقة المرفقة لتمويل الحزب.

وقالوا انه في الوقت الذي تسعى فيه الامارات والسعودية للتهدئة ينقلب حزب الإصلاح على التفاهمات لتفجير الوضع مجدداً وحرف بوصلة التحالف وبأموال الوديعة السعودية المخصصة للشعب اليمني .