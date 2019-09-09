”أدنوك“: هناك حاجة لاستثمار 11 تريليون دولار لمواكبة الطلب على الطاقة‎

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، سلطان أحمد الجابر، يوم الاثنين، إن توقعات الطلب على الطاقة في الأمد الطويل، قوية، مشيرًا إلى أنه ثمة حاجة لاستثمار نحو 11 تريليون دولار في النفط والغاز لمواكبة الطلب المتوقع.
وأضاف الجابر، وهو أيضًا وزير دولة في الإمارات، أمام مؤتمر للطاقة في أبوظبي، أن ”شركة النفط الحكومية تتجه لتحقيق هدف رفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020 و5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030“.
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