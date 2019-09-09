عاجل :سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة في لحج

لقي طفلان مصرعهما واصيب آخرين قبل قليل اثر انفجار قنبلة يدوية في مدينة الحوطة بمحافظة لحج. وقال شهود عيان لكريتر سكاي ان عبوة ناسفة انفجرت امام منزل عامل نظافة في المدينة مما اسفر عن مقتل 3 اطفال واصابة آخرين. وبحسب الشهود أن الأطفال جميعهم أبناء عامل النظافة. ونقل المصابين إلى أحد مستشفيات مدينة الحوطة لتلقي العلاج.

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