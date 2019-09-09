لهذه الاسباب ستنتصر القوات الجنوبية على جحافل ومرتزقة الغزاة بكل سهولة

اكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي صلاح بن لغبر على ثقته الكبيرة بقدرة القوات الجنوبية على الانتصار على جحافل الغزاة من مليشيا حزب الاصلاح والجماعات الارهابية.
وقال بن بغبر في منشور له على الفيسبوك والذي نفسي بيده ماعندي ذرة شك بان قواتنا المسلحة الجنوبية ستنتصر بكل سهولة على جحافل ومرتزقة الغزاة وباقل الخسائر.
واستطرد بالقول: أثق في ذلك ليس فقط لانني اعرف مايجري وموازين القوى ، لكن الاهم ان قواتنا تقاتل من أجل قضية يؤمن بها كل فرد بشدة، والقوى الاخرى تقاتل من أجل الارتزاق والاموال والفيد فقط، ولاقضية لهم الا اتباع اللصوص والفاسدين.
وتابع قائلا: لاينسى أحد اننا أفشلنا خلال ساعتين او ثلاث أكبر هجوم لهم رافقه هجوم اعلامي ربما يكون الاضخم من نوعه، مثله اسقط بغداد وطرابلس في غضون ساعات.. رغم الارتباك الطبيعي الذي حدث بسبب طعنة ماكان يفترض انه اعلام صديق، الا اننا انتصبنا بشموخ فانتصرنا بدقائق فولوا هاربين ..
واضاف كانت تلك ورقتهم الرابحة التي انشكفت بحمد الله اما على الارض فلامجال ابدا للمقارنة.
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