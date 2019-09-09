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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : إغلاق طريق الامير احمد بن عبدالعزيز ...ووزارة الداخلية تصدر بيان هام 2019/09/09 الساعة 02:40 مساءً أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم الاثنين، ‏تنبيهًا يفيد بإغلاق مخرج (طريق المدينة المتجه من الشمال إلى الشرق والمؤدي لطريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز) في محافظة جدة. وشدد المركز، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر واستخدام طرق بديلة.

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