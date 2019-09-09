شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الجسمي يهاجم الإعلامية السعودية التي نشرت فيديو ساخن مع زوجها .. والأخيرة تصدمة بهذا الرد الصاعق .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت الإعلامية روزانا اليامي ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بنشر فيديو غزل وأحضان يجمعها بزوجها خلال تواجدها في القاهرة . هل المجتمع ‫السعودي والخليجي يقبل هذا؟

من جانبه هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، روزانا ، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”من سنابي أعلق فيه على فيديو حضن الإعلامية السعودية ‫روزانا اليامي، مستغربًا هذا التصرف منها مع زوجها، هل المجتمع ‫السعودي والخليجي يقبل هذا؟“. وتابع: ”القانون يجرم أحضان وقبلات الأزواج في الأماكن العامة؛ لأنها من الأفعال الخادشة للحياء العام، نحن مجتمع محافظ يرفض هكذا سلوك، وأرجو من متابعيني الأعزاء عدم الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية؛ لأن هناك متربصين لحسابنا للأسف“. جديد الحدث أونلاين: Advertisements لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع

وردت اليامي على هجوم الجسمي قائلة : “الدنيا قامت وقعدت لما أنا حضنت زوجي يا لطيف ويا ستار.. المهم في ناس معلقين وهما فضايحهم وريحتهم فتيحة في السوشيال ميديا.. المفروض لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع.. اللهم هذا زوجي حلالي وما سويت شيء غلط.. قاعدة اسأله حبيبي إيش تاكل.. بس عشان أنتوا مرضى وعقلكن مريض حورته الموضوع“. وأضافت في مقطع لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”ترى في كتير من الكابلز المشاهير حضنوا بعض وباسوا بعض ، سبحان الله وقتها كانت عيونكم مو شايفين ولا روزانا حرقاتكم“.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجسمي يهاجم الإعلامية السعودية التي نشرت فيديو ساخن مع زوجها .. والأخيرة تصدمة بهذا الرد الصاعق .. شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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