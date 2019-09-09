شاهد ما الذي يفعله محمد بن زايد بعائلة ابو اليمامة ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - التقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بأولاد الشهيد منير اليافعي المكنى أبو اليمامة. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور، تظهر الشيخ محمد بن زايد بصحبة اثنين من أبناء أبو اليمامة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements واستشهد أبو اليمامة بصاروخ حوثي في 1 أغسطس.

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