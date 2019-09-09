شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صورة مسربة لشيرين عبد الوهاب في حمّام السباحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أنتشرت خلال الفترات الماضية الكثير من الأخبار التي أفادت بحمل الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها حسام حبيب، وإخفائهما للخبر طوال الفترات الماضية، وأنّ هذا هو السبب وراء توقف الفنانة شيرين عبدالوهاب عن إحياء حفلات فصل الصيف كالكثيرين من نجوم الفن .

وانتشر خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ومعهما شخص آخر، داخل أحد أحواض السباحة، وبدت شيرين عبد الوهاب بوجه ممتلي يظهر من خلاله علامات زيادة الوزن التي تصاحب الحمل بشكل كبير، وهذا ما أكده الكثيرون من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أنها في شهور الحمل الأولى التي تتغير فيها ملامح السيدات .

جديد الحدث أونلاين:

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وانتشرت خبر حمل شيرين عبد الوهاب، بعد أن ظهرت مع حسام حبيب بالولايات المتحدة الأمريكية ببطن منتفخ، وبعدها ردد الكثيرون أنّ شيرين عبدالوهاب في شهور حملها الأولي .

انتهاء أزمات شيرين عبد الوهاب مع النقابة

الجدير يالذكر أنّ أزمة شيرين عبد الوهاب مع نقابة المهن الموسيقية، قد انتهت تمامًا بعد أن أوقفتها النقابة لأسابيع عدة، إلى حين التحقيق معها في التجاوز في حق مصر، الذي قامت به في إحدى حفلاتها الغنائية والتي تقدمت بعده باعتذار رسمي للجميع عمّا بدر منها، وأكدت أنها كانت تمازح أحد الحضور بالحفل، وأنّ حديثها تم فهمه بشكل خاطئ، وأنّ هناك الكثيرين من الأشخاص الذين ينتظرون أخطاءها لترويجها بشكل سريع لوضعها في أزمات كبيرة .

من ناحية أخرى من المقرر أنّ شيرين عبد الوهاب تستعد حاليًّا لألبومها الغنائي الجديد، وتقوم بسماع الكثير من الكلمات والألحان، ومن المقرر أن يقدم معها زوجها حسام حبيب إحدى أغنيات الألبوم .