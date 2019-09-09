شكرا لبحثكم عن خبر سر اللون الأحمر في الجزء السفلي من السفن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لابد من أنك رأيت اللون الأحمر الذي يغطي عادة أسفل السفن، سواءً بأرض الواقع أو المسلسلات والأفلام أو حتى الأنمي والكرتون، وصحيح أنك لم تفكر في الأمر مالياً، إلا أنه في الحقيقة يوجد سر خلفه.

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المياه هي عالم الكائنات البحرية مثل النباتات والديدان التي تتغذى على الهياكل الخشبية، وهي إذا ما التصقت بأسفل السفينة ستؤدي إلى تدهورها وإبطائها عبر العبث بديناميكيتها الهوائية ما يزيد الضغط على المحرك ورفع استهلاك الوقود.

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لذلك، يتم وضع طبقة نحاس أو رصاص مع أكسيد النحاس على أسفل السفينة تكون بمثابة عازل بين هيكلة السفينة والكائنات البحرية، وهو كما خمنت أنت الآن، يتمتع بلون أحمر.

مع ذلك، تطور العلم وأصبح بالإمكان صناعة الطبقات الحامية بأي لون، وهو ما يجعلك تتسائل عن سبب الاستمرار في استخدام اللون الأحمر بأسفل السفينة.

في الحقيقة، لا يوجد سبب فني لذلك، حيث أنه بعد مئات السنين من الاعتماد على اللون الأحمر في طلاء أسفل السفينة، لا يوجد أي معنى من تغييره، كما أنه يسهل تمييزه عن بُعد كونه متناقض جداً مع لون المحيط.