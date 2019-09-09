جيش الاحتلال: مليشيا تابعة لإيران أطلقت قذائف صاروخية تجاه إسرائيل

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إن مليشيا "فيلق القدس" الإيرانية في سوريا أطلقت قذائف صاروخية تجاهها.



وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتز الحدود إلى الداخل".

ولفت إلى أنه "تم إطلاقها من قبل عناصر في المليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

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وأوضح أن "جيش دفاع النظام السوري يعد مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

وحذر النظام السوري من أنه "سيدفع ثمنا باهظا على سماحه للإيرانيين وللمليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه".

وأعلنت مليشيات حزب الله اللبناني في وقت سابق إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية، بعد أسبوع على وقف إطلاق النار بين الطرفين.

يذكر أن إيران تعمل على مد نفوذها في سوريا، حيث يعتقد أن طهران تقود ما يصل إلى 80 ألف مسلح في هذا البلد، هم عبارة عن مليشيات وقوات شبه عسكرية موالية لنظام ولاية الفقيه، وسط انتقادات إقليمية ودولية لدورها في سوريا الذي يعد سببا رئيسيا في إطالة أمد الحرب في البلد الذي مزقته الاضطرابات.