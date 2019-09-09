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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسريب مقطع فاضح لمسؤول بارز في هذة الدولة العربية ..ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل ..شاهد

تقدم محافظ الإسماعيلية في مصر اللواء حمدي عتمان، باستقالته من منصبه بعد أيام من انتشار تسريب مكالمات هاتفية له مع إحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لمصدر مطلع داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

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وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“، إن اللواء حمدي عتمان تقدم باستقالته من رئاسة محافظة الإسماعيلية، معللاً ذلك بأنه ”يعاني من أزمة صحية ولا يستطيع استكمال عمله“، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد تسريب مكالمة فاضحة مع زوجة مدير مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن الاستقالة تقدم بها محافظ الإقليم الذي تنحدر أصوله من شرق البلاد، إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومن المتوقع الإعلان عن قبولها رسميًا خلال ساعات في ظل الجدل الكبير الدائر بشأن تسريب المكالمة الجنسية للمحافظ.

وعن كواليس الاستقالة، أوضح أن محافظ الإسماعيلية ”شعر بالحرج من تلك التسريبات ولكن لم يؤكد أنها تخصه“، لافتًا إلى أنه ”غادر مكتبه بديوان عام المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بشكل مفاجئ متوجهًا للعاصمة المصرية القاهرة، وسط أنباء عن لقاء مرتقب بينه وبين رئيس الحكومة“.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ الحصول على رد من محافظ الإسماعيلية بشأن تقديم استقالته رغم محاولات الاتصال المتكررة به.

واجتاحت موجة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تسريب مكالمة جنسية قيل إنها لمحافظ الإسماعيلية مع زوجة مدير مكتبه، دون وجود أي رد من المحافظ المستقيل على تلك التسريبات لحسم الجدل الدائر منذ أيام.