عسيري يحرج ” محمد بن سلمان ” ..وماهر المطرب يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لقتل ” خاشقجي ” وآخر كلماته...

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عدن - ياسمين التهامي -

ذكرت صحيفة تركية أن فريق اغتيال الصحفي السعودي أفاد بأن الأوامر بقتل خاشقجي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وقالت صحيفة صباح التركية إن تصريحات المتهمين التسعة تداخلت في أول جلسة استماع أقيمت في 3 كانون الثاني/يناير 2019، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ممثلين عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

ووفق الصحيفة، فقد. اعتبر المدعي العام السعودي أن “شهادة أحمد العسيري غير متطابقة وتهدف إلى إخفاء مسؤولية الأمير محمد بن سلمان عن الحادث”.

وأشارت إلى أن “المدعي العام طالب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق صلاح الطبيقي، تركي الشهري، وليد الشهري، فهد شبيب البلوي، وماهر المطرب، وبعقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الآخرين”.

وتظهر الشهادات “دور رئيس المخابرات السعودية أحمد العسيري، والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، واللواء منصور أبوحسين في عملية الإغتيال”، حسب الصحيفة.

وادعى مطرب، وفق الصحيفة أن “خاشقجي قُتل بواسطة جرعة مخدر، وأنه وخلال التفاوض معه قبل قتله، طلبت من خاشقجي العودة إلى السعودية لكنه رفض”.

وأدلى المطرب “باعترافات رهيبة”، حسب الصحيفة، إذ قال “قررت أن أقتل خاشقجي في حال رفضه القدوم إلى الرياض، وفكرت في دفنه في حديقة القنصلية لكني وخوفاً من إكنشافها هناك غيرت الخطة وأمرت بتقطيع جثته”.

وتحدث المطرب عن تفاصيل عملية الاغتيال، قائلا وفق الصحيفة إن “خاشقجي حين رأى المنشفة، وإبرة المخدر على الطاولة سأل: هل ستخدرونني؟ لدي خطيبة تنتظر في الخارج، وبقيت في المبنى لفترة طويلة، سيخلق ذلك مشاكل للسعودية”.

وتظهر أقوال المطرب “محاولة خاشقجي الهرب وقيام تركي الشهري ووليد الشهري وفهد البلفي بإمساكه من ذراعه ووضعه على الكرسي، ثم حقن خبير الطب الشرعي الطبيقي لخاشقجي بجرعة عالية من المخدر”.