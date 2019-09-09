“البحسني” يوجه بسرعة انجاز اعادة تأهيل جسر امبيخة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
جسر امبيخة
كتب
الخليج 365
وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بسرعة انجاز مشروع اعادة تأهيل جسر امبيخة بمدينة المكلا المتضرّر من السيول التي تشهدها المدينة، ومعالجة أي قصور في سير العمل.
وأكد المحافظ أن المشروع يحضى بأهمية كبيرة كونه يقع في موقع تدفق السيول وقد أحدث الطريق الحالي تضرراً للمواطنين، مشدداً على أهمية انجاز الجسر بالمواصفات المعتمدة وعمل الحمايات ذات الجودة العالية لمخارجه لتأمينه من السيول .
وكان المحافظ قد رعى في شهر فبراير الماضي عقد اعادة تأهيل الجسر والذي ينص على إعادة البلاطات السطحية للجسر وتأمين مخارجه من السيول وسفلتة ما قبل وبعد الجسر وربطها بالخط الرئيس من الجانبين ، وكانت لجنة المناقصات بالمحافظة أقرّت المشروع لأهميته ، ويتم حالياً استئناف تنفيذه بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق .
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