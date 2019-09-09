حافظ معياد يطيح بمدراء فساد ويعمل على هكيلة البنك من جديد

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

حافظ معياد

كتب الخليج 365-عدن

قالت مصادر اعلامية متطابقة أن حافظ معياد محافظ البنك المركزي اطاح بعدد من المدراء داخل اروقة البنك في اطار الخطوات العملية الرامية لتطهير البنك من عناصر الفساد التي ظلت لسنوات.



واصدر معياد قرارات بتغيير بعض مدراء العموم وهيكلة الشوؤن المالية والإدارية بالإضافة إلى مدير عام المنشآت”، مشيرة إلى أن معظم من شملتهم قرارات التغييرات هم من أتباع قوى الفساد والنفوذ.

وذكرت مصادر أن معياد قام بتعيين كوادر نزيهة خلفا لمن تم إبعادهم في بعض الإدارات ومنها الشوؤن المالية والإدارية التي كان يديرها ويتحكم بها جمال باجنيد الذي كان يشغل مدير عام السكرتارية وعليه قضايا فساد كبيرة بعد أن تم تغييره في عام 2012 من إدارة المنشآت بقضايا فساد (بحسب المصادر).

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وطبقا للمصادر؛ فإنّ جمال باجنيد ومدير عام المنشآت نبيل النجار هم أحد أذرع “شكيب”.

وكان محافظ البنك المركزي حافظ معياد كان طالب هيئة مكافحة الفساد بإرسال فريق للبنك المركزي للتفتيش على مصروفات البنك من الفترة 2018م-2019م.

وبحسب مراقبين فإن هذه الخطوة جاءت لأجل أن تثبت قيادة البنك المركزي للمجتمع الدولي شفافية، و استقلالية البنك المركزي من خلال إصدار تقارير رسمية تؤكد ذلك، و تعزز الجهود الرامية للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي، بما يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية، و الحد من مؤشرات الفقر، والمجاعة وتعزيز مؤشر الاستقرار النقدي، وأسعار الصرف، و مؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية.

ويقوم البنك المركزي بتسهيل عملية تمويل التجارة، بما يضمن التدفق السلس للمواد الأساسية، والمشتقات النفطية، ويبذل البنك المركزي في سبيل استمرار ذلك جهوداً كبيرة، للحصول على أكبر قدرٍ من تدفقات المساعدات من النقد الأجنبي، الآتية عبر مؤسسات المجتمع الدولي( رواتب القوات المشتركة ) مثالاً، و الحصول على الدعم الفني كالدعم الذي يُقدم حاليا من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، للبنك المركزي اليمني.