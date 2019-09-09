هل تتذكرون الديلمي قاتل الطفل عطران في إب؟.. هذا هو دور الحوثيين في احباط القصاص

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-إب

عادت حادثة قتل الطفل عبدالرحمن عطران للواجهة والتي يتزامن مرور عام على تلك الحادثة الاجرامية ولكن من قام بعرقلة القصاص ضد القاتل هم الحوثيون بحسب مصادر حقوقية في إب.



وذكرت المصادر أن أسرة الضحية "الطفل" تتجنب الاتهامات للمليشيا بغية الابتعاد عن عراقيلهم التي تحول دون تنفيذ الحكم الشرعي بتنفيذ القصاص ضد من قام بقتله.

وشكا والد الطفل عطران في إب، عدم تنفيذ القصاص بحق قاتل نجله رغم صدور الأحكام القضائية بالإعدام لقاتل عطران المدعو "عبدالله الديلمي" وصدقت عليه المحكمة العليا، فيما يجري عرقلة تنفيذ الحكم من قبل نافذين وقيادات حوثية عليا.

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وناشد الدكتور اكرم عطران عبر صفحته في فيس بوك الوقوف إلى جانبه حتى تنفيذ شرع الله في الجاني، واشتكى من عدم تنفيذ حكم القصاص وجعل الجاني عبرة لغيره.

وكتب عطران: "لا أطلب وقوفكم إلى جانبي لأجل ولدي عبدالرحمن عطران لأنه قد رحل عني للأبد ولن يعيده لي أو يشفي ألمي ووجعي فيه ألف حكم ينفذ في قاتله، وإنما لأجل كل طفل آخر من أطفالنا جميعا لا يزال ينعم بالحياة في أحضان والديه، لكي يحيا بسلام، ويلهو ويلعب بأمان، ويمارس كل حقوق طفولته باطمئنان!".

ويصادف الأحد الذكرى السنوية الأولى لجريمة مقتل الطفل عبدالرحمن عطران وسط مدينة إب، برصاص مسلح بمدينة إب من مسافة صفر، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة العام الماضي.

وكان مسلح يدعى عبدالله الديلمي أقدم في سبتمبر من العام الماضي على إفراغ رصاصة من مسدسه في رأس الطفل عبدالرحمن عطران أثناء لعبه كرة القدم مع أقرانه بأحد أحياء كلية التربية وسط مدينة إب.

وتفاعل الرأي العام المحلي مع قضية الطفل عبدالرحمن عطران وطلب الجميع بسرعة القصاص من القاتل الديليمي.