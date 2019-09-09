صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرض رسوما على شبكات الواير لس

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الإرهابية فرضت على مالكي شبكات الانترنت "الوايرلس" جبايات مالية بالعاصمة صنعاء.
وذكر ملاك إحدى شبكات "الوايرلس" بالعاصمة صنعاء، أن عناصر ميليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها بمكاتب الثقافة في مديريات أمانة العاصمة نفذوا حملات نزول ميداني على مالكي شبكات الانترنت "الواير لس" ويطالبونهم بدفع جبايات مالية غير قانونية بذريعة قطع ترخيص جديد لمكتب الثقافة.
وبحسب المصادر فإن المليشيا تفرض مبالغ مالية متفاوتة على مالكي الشبكات لذات الذريعة أو اتهام مالكيها بعدم قطع ترخيص سابق ومخالفتهم لشروط مزاولة الخدمة.
وتواصل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران إجبار السكان والتجار ورجال المال والأعمال على دفع جبايات تحت عديد مسميات منها (مجهود حربي، قوافل للجبهات، رسوم نظافة، موسم، تراخيص جديدة، واجبات، ضرائب....) وغيرها.
وأدى هذا السلوك إلى نزوح كثير من رجال المال والأعمال من العاصمة صنعاء إلى بلدان عربية وأجنبية.
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