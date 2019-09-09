وكالة: مليشيا الحوثي تقاعد ضباط المخابرات وتعتقل آخرين

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر أمنية رفيعة في جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، قيام مليشيا الحوثي بإصدار قرارات مخالفة للقوانين بإحالة مئات الضباط من منتسبي الجهازين إلى التقاعد، وإحلال عناصر من الأمن الوقائي التابع لها عوضاً عنهم.



ونقلت "خبر للأنباء" عن المصادر أن قرار المليشيا الحوثية الصادر أواخر الشهر الماضي بدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي كان الغرض منه التخلص من كافة القيادات الأمنية التي لا تنتمي لها.

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وذكرت أن المليشيا الحوثية أصدرت قراراً غير معلن، مطلع الشهر الجاري، قضى بإحالة مئات الضباط إلى التقاعد، في حين قامت بنقل آخرين للعمل في ديوان عام وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها.

ولفتت المصادر إلى إن قرار المليشيا دمج الجهازين وقرار بإحالة الضباط للتقاعد، وتعيين عناصر من الأمن الوقائي التابع لها في جهاز المخابرات الجديد والذي أسمته المليشيا جهاز الأمن والمخابرات، الغرض منه إحكام السيطرة الأمنية على كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبينت أن المليشيا قامت باعتقال العشرات من الضباط من منتسبي الأمن القومي والأمن السياسي على خلفية احتجاجهم على قرار الدمج الصادر عن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة حوثية).

وحملت المصادر الأمنية مليشيا الحوثي وقيادتها كامل المسؤولية عن حياة الضباط المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.