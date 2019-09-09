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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اليمنيون يستيقضون اليوم على فاجعة صاعقة باسعار الصرف .. انهيار مدوي للريال اليمني «شاهد الاسعار»

واصل الدولار ارتفاعه المستمر أمام الريال اليمني، عند افتتاح تعاملاته صباح اليوم الأثنين. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • سما المصري تنشر صورتها بدون ستيان ومؤخرة طبيعية .. وتعد الجمهوري بصورة مفاجئة من الامام ..شاهد • عاجـــل : تطورات طارئة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ..الحكم بإعدام هؤلاء الخمسة الاشخاص ،والعيسري يكشف مفاجأة جديدة عن محمد بن سلمان • +18 طرق سهلة تخلصك من مشكلة سرعة القذف ولزيادة مدة العلاقة الحميمة لزيادة • عاجـــل : هجوم طارئ الان على عاصمة محافظة ابين تفاصيل جديدة حول النزيل الملتحي الذي ضرب موظفة الفندق بمدينة جازان السعودية .. وهل طلب منها الصعود معه إلى الغرفة ؟ (شاهد فيديو من زاوية اخرى يكشف الحقيقة) • عاجـــل : الامارات تتعرض الان لهجوم عسكري عنيف .. وانفجارات عنيفة تهز هذة المناطق ..«تفاصيل طارئة» Advertisements ---------------------------------------- وتشهد اسعار الصرف انهيار للريال اليمني، يرافق ذلك ارتفاع كبير في اسعار السلع والمواد الغذائية. تحديث سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، صباح اليوم الموافق 9 سبتمبر 2019م، على النحو الآتي:- العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 599 604 سعر الريال السعودي 157 159 سعر الدرهم الإماراتي 159 161 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704

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