شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل : الحوثيون يعلنون رسميًا القبض على المذيع الشهير محمد والعرب . والعرب يظهر من داخل مران بالفيديو ويقول أنا أسير بيد الحوثيين ويردد الصرخة (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ظهر الإعلامي العربي محمد العرب مراسل قنوات العربية والحدث في اليمن، بمقطع فيديو جديد بتاريخ يوم السبت 7 سبتمبر 2019.

ويأتي ظهور العرب بعد تداول وسائل اعلام حوثية وتابعة للمجلس الانتقالي بشكل رسمي وواسع أسره في جبهة كتاف بصعدة.

وفي الفيديو الجديد سخر محمد العرب من الحوثيين واعلامهم ومليشياتهم واعلام وناشطي المجلس الانقلابي، حيث ظهر وهو يأكل وجبة الغداء بمنطقة مران في صعدة في الساعة السادسة مساء يوم السبت بحسب وصفه في الفيديو.

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وقال العرب ان الحوثيين كعادتهم ينشرون انه أسير واصفاً بأنهم “يكذبون كما يتنفسون”.

واضاف محمد العرب ان فخامة الرئيس هادي اتصل له للإطمئنان عليه، موجهاً له شكره الكبير على هذا الاتصال.

واختتم الاعلامي محمد العرب مقطع الفيديو بالتأكيد على انه متواجد مع ابطال الجيش الوطني في صعدة حتى رفع العلم الجمهوري في مران “المعقل الرئيسي لزعيم الحوثيين”.

الفيديو

