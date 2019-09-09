انفجارات  ضخمة في الحديدة وتحشيدات عسكرية غير مسبوقه في التحيتا

Advertisements Advertisements

الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-الحديدة

قال سكان في محافظة الحديدة إنهم سمعوا انفجارات ضخمة لمخازن اسلحة في شارع جيزان وسط المدينة.



وتأتي هذه الانجفارات في ظل قصف حوثي على مديرية التحيتا فيما لاحقت نيران القوات المشتركة طائرة استطلاع مسيرة في أجواء المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن تحركات حوثية وتحشيد للقوات باتجاه التحيتا والخط الساحلي.

Advertisements

ويتواصل التصعيد العسكري الحوثي خلال سريان الاجتماع السادس للجنة التنسيق المشتركة لإعادة الإنتشار برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة وغياب الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، وينعقد اللقاء يومي 8 و9 سبتمبر أيلول في المياه المفتوحة قبالة الحديدة على ظهر سفينة أممية.

وعاودت مليشا الحوثي صباح اليوم قصف مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية بقذائف الهاون والقذائف المدفعية الثقيلة.

وبالتزامن استهدفت المواقع ذاتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وعيارات 23، وكان أصيب مواطنون وتضررت منازل بصورة مباشرة مساء الأحد في مدينة التحيتا جراء القصف العنيف من قبل المليشيات الحوثية.

وشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، قبل ساعات هجوما عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة وتمكنت القوات المشتركة من كسر الهجوم وألحقت بالمليشيا خسائر كبيرة.