الجوف.. التحالف يهاجم ومواقع لمليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ الجوف
قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت عدة مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وبحسب المصادر، استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.
وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
وتشهد المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف، وبين المتمردين الحوثيين.
وقتل المئات من مسلحي المليشيا خلال المواجهات التي شهدتها المديرية وباقي جبهات المحافظة خلال الأيام الماضية.
وتتقاسم قوات الحكومة الشرعية السيطرة مع المليشيا على المحافظة التي تعد رابع محافظة يمنية من حيث المساحة.
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