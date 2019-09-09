مركز مسام ينتزع 2956 لغما حوثيا خلال أسبوع

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-مأرب

قال الفريق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» نزع 2956 لغما خلال الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول)، زرعتها الميليشيات الحوثية في اليمن.

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وأوضح مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي، إن «الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2956 لغما وذخيرة غير متفجرة، ونزعت خلال الأسبوع ذاته 2544 ذخيرة غير متفجرة و53 عبوة ناسفة».

وأضاف أنه «تم نزع 350 لغما مضادا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر».

وذكر القصيبي، وفقا لما نقل عنه موقع «مسام»، أن «مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو (حزيران) 2018 ولغاية يوم 6 سبتمبر بلغ 87781 تنوعت بين ألغام، وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة».

وتقوم مليشيا الحوثي بزرع الالغام منذ بداية الحرب وقد ادت الى حصد ارواح الكثير من المدنيين.