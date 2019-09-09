مسؤول في الخارجية ينتقد تقرير الخبراء ويرفض تسييس ملف حقوق الانسان

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

عبر مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية عن رفض بلاده تسييس ملف حقوق الإنسان، كما عبر عن انتقاده التقرير الأحدث الذي أصدره فريق الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان.

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وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، في الرياض، مع سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى اليمن؛ كوسبرت ثمبا خبوشي.

وأفادت المصادر الرسمية وفقا لحصيفة الشرق الاوسط بأن بجاش استعرض مع السفير الجنوب أفريقي تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة اليمنية ومساعيها الرامية للتوصل إلى حل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن.

وذكرت وكالة «سبأ» أن وكيل وزارة الخارجية بجاش ناقش مع السفير موقف الحكومة اليمنية من قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتمديد لما يسمى فريق الخبراء.

وأوضح المسؤول اليمني أن حكومة بلاده ما زالت على موقفها الرافض لتسييس ملف حقوق الإنسان باليمن، منتقداً التقرير الذي أصدره فريق الخبراء أخيراً، وقال إنه «خرج عن قواعد الموضوعية والنزاهة». وفيما جدد وكيل وزارة الخارجية اليمنية التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لقي التقرير الأخير لفريق مجلس حقوق الإنسان انتقادات واسعة من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها.