طائرات مجهولة تستهدف مليشيا عراقية موالية لإيران داخل الأراضي السورية

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

سمع دوي 3 انفجارات في منطقة البوكمال السورية المحاذية لقضاء القائم العراقي اليوم الإثنين، أيلول 09، 2019.



وذكرت مصادر إعلامية أن هذه الانفجارات استهدفت مقارا للميليشيات التابعة للحشد الشعبي ومن بينها مقار ميليشيات حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي داخل الأراضي السورية، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات بحسب قناة العربية.

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وأوضح المرصد إن ما لا يقل عن 18 من الإيرانيين وأفراد الميليشيات الموالين لطهران قتلوا في الضربات التي سجلت خلال الليل. ولفت إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، بسبب الاصابات الخطرة لبعض الجرحى.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الانفجارات وقعت جراء قصف لطائرات مجهولة الهوية حتى الآن.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق في 17 يونيو(حزيران) العام الماضي، مقتل 55 من القوات الإيرانية والميليشات الموالية لها من جنسيات غير سورية وعناصر من قوات النظام، في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مشتركة للإيرانيين والنظام والميليشات في منطقة الهري بالقرب منطقة البوكمال أقصى شرق دير الزور عند الحدود السورية العراقية.