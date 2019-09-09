شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يوجهون إنذارات أخيرة لمنتسبي القوات المسلحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مليشيا الحوثي، الأحد، إنذارات أخيرة لأفراد القوات المسلحة غير المتواجدين في أماكن عملهم بضرورة الحضور فورا للالتحاق بالدورات التعبوية والتدريبية مالم فسيتم انزال أسمائهم من وزارة الدفاع الواقعة تحت سيطرتهم.

وقال مصدر عسكري لـ"المشهد اليمني" أن الانذارات تمت من خلال الاتصال الهاتفي بالجنود أو عبر المشرفين في المناطق مكان تواجد الجنود .

وأضاف أن الحوثيين أخذوا أرقام تلفوناتهم خلال عملية صرف النصف الراتب التي تمت قبيل عيد الأضحى .

وأكد المصدر أن الحوثيين هددوا المتغيبين بالفصل من السلك العسكري وهو مالم يكثرث به العديد من الجنود نظرا لعدم التزام المليشيا بعملية الصرف الدورية.

وتأتي عملية العزوف عن الحضور لهذه الدورات نظرا لتزايد أعداد القتلى والجرحى العائدين من جبهات القتال.

جدير بالذكر أن الحوثيين بدأوا باستقطاب الجنود بعد تراجع عملية الانضمام إلى صفوفهم وفشل المراكز الصيفية في تغطية العدد المطلوب من المقاتلين لرفد جبهات القتال التابعة لهم.

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