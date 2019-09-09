شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : تطورات طارئة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ..الحكم بإعدام هؤلاء الخمسة الاشخاص ،والعسيري يكشف مفاجأة جديدة عن محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفريق السعودي الذي قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول معلومات جديدة صادمة بشأن الجريمة، وحسم دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الأحد، اعترافات الفريق، قائلةً: "إن هذه الإفادات المرعبة ترمي إلى تبرئة ساحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، و"إخفاء دوره الحقيقي في عملية القتل".

ونقلت الصحيفة، أن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أسس ثلاثة فرق وهي فريق التخابر، وفريق الإقناع والتفاوض، والدعم اللوجستي على أن يكون الجنرال منصور أبو حسين مسؤولا عن الفرق الثلاثة.

وأوضحت أنه "لأول مرة يتضح أن المسؤول عن فريق التنفيذ والمكون من ثلاث مجموعات هو منصور أبو حسين، وليس كما كان يعتقد سابقا ماهر المطرب، المكلف بعملية التفاوض مع خاشقجي، ويعد الرجل الثاني في الفريق".

وأشارت الصحيفة، إلى أن أحمد عسيري تنصل من مسؤولية قتل خاشقجي، وقال في إفادته إنه أصدر تعليماته لأبو حسين لإحضار جمال للسعودية بالإقناع، ولم يطلب منه إحضاره بالقوة.

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وبحسب "صباح"، تناقضت هذه الشهادة مع إفادة أبو حسين نفسه الذي قال إن "عسيري" طلب منه إحضار جمال حتى باللجوء إلى القوة.

وأضاف "أبو حسين" أن "عسيري" جمعه بـسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الذي أمره بإحضار خاشقجي للسعودية.

وذكر "أبو حسين" أنه بناء على ذلك التكليف شكل ثلاثة فرق، وتواصل مع القنصل العام السعودي بإسطنبول وأخبره بأنه سيأتي إلى إسطنبول مع 15 شخصا، دون إعطائه أي معلومات مفصلة.

وبحسب الصحيفة، أما الرجل الثاني في فريق الاغتيال ماهر المطرب، فقد أفاد بأنه قرر قتل "خاشقجي" إذا لم يقتنع بالمغادرة إلى السعودية، وكان يخطط في البداية لدفنه في حديقة القنصلية إلا أنه عدل عن ذلك خوفًا من اكتشاف أمره.

وبشأن ما حدث مع خاشقجي، بيَّن أنهم جلسوا معه وحاولوا إقناعه بالذهاب معهم إلى الرياض، وفي الوقت ذاته وضعت على الطاولة أمامه منشفة وغبرة ومادة مخدرة، فسألني خاشقجي ماذا ستفعل؟ قلت سأتخلص منك وأعاقبك.

أما الطبيب الشرعي وعضو فريق الاغتيال صلاح الطبيقي فقال إنه حقن "خاشقجي" بمقدار كبير من مخدر محظور جلَبه من القاهرة، قبل أن يقطّع جثته إلى أشلاء.

وختمت الصحيفة، أن النائب العام السعودي، طالب بعقوبة الإعدام لكل من: تركي مشرف الشهري، ووليد عبد الله الشهري، وفهد شبيب البلوي، وماهر المطرب، وصلاح محمد الطبيقي، فيما طالب بالسجن المؤبد للآخرين".

جدير بالذكر أن الجلسة الأولى لمحاكمة القتلة في الرياض بداية يناير الماضي، شارك فيها خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، وهم ممثلو سفارات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين.