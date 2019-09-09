شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل فتاة سعودية في 2019 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة للغاية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد خبيرة التجميل السعودية يارا النملة، واحدة من أشهر السعوديات اللاتي اقتحمن عالم الشهرة بالعمل في عالم المكياج والموضة؛ حيث فتحت الأبواب أمام المرأة السعودية للظهور في أي مجال.

وقد أشعلت يارا مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بصورها خاصة وأنها تبلغ من العمر 24 عاماً فقط، إلا أنّها استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، ورشحها بعض المعلقين على صورها لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019 بحسب مجلة "سيدتي".

ولهذا نستعرض بعض المعلومات عن يارا النملة في سطور:

يارا ابراهيم النملة، اسمها الكامل، وتبلغ من العمر 24 عاماً، كانت من بين الفتيات السعوديات اللاتي طمحن ليكنّ من بين أشهر الفتيات في المملكة العربية السعودية، وفي العالم العربي.

تألقت النملة في عالم المكياج والموضة، وفي مجال الأكسسوارات؛ حيث تقوم بنشر كل جديد على صفحتها الخاصة في موقع إنستجرام.

ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاج "يارا النملة أجمل سعودية"، وأثارت جدلًا بين مؤيد ومعجب بإطلالتها؛ حيث انتقدها الفريق الآخر متهماً إياها بالجرأة واعتبرها مخالفة للعادات والتقاليد.

قد يهمك ايضاً:

- عاجل : أمير الكويت ينجح في حل الأزمة الخليجية ومحمد بن سلمان ينهي القطيعة ويتصل بأمير قطر.. ويطلب منه هذا الشرط الوحيد

- أجمل فتاة سعودية في 2019 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة للغاية (صورة)

- صادم : ظهور مفاجئ لهذه الشخصية المثيرة لحظة الجريمة.. ومعلومات جديدة بقضية اغتيال خاشقجي .. تعرف عليها

- المغرد السعودي الشهير ” مجتهد ” يغوص في خصوصيات ” ابن سلمان ” وينشر ”تسريبات حساسة” للغاية لم تخطر على بال!

- عـــاجل : الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقدم استقالته احتجاجا على البيان السعودي الإماراتي وقيادات الشرعية تستعد لمغادرة الرياض

- شاهد “ كيد النساء “ .. فنانة سورية مشهورة تفاجئ زوجها يوم خطبته بتصرف غير متوقع .. لن تصدق ماذا فعلت ؟؟ (صور)

Advertisements

- سما المصري تفاجئ متابعيها وتكشف عن زواجها من مرتضى منصور.. ”مكنش ينفع أرفضه”..! (شاهد الفيديو)



- شاهد : وضعوه على كرسي المشرحة وبدأوا بهذا الفعل الصادم .. قتلة خاشقجي يعترفون .. وهذا مصير ‘‘سعود القحطاني’’ وأحمد عسيري (صور)

- عاجل : إعلان مفاجئ للديوان الملكي السعودي قبل قليل .. والحزن يعم المملكة .. شاهد ما ورد فيه

- عاجل : أول دولة عربية غير اليمن تشن هجوما مسلحا على الإمارات وتمنح أبوظبي مهلة أسبوعين..!

- معارك عنيفة حول قصر الإمارة في عسير .. ومجزرة مروعة تطيح بالعشرات بينهم قيادات عسكرية وأمنية كبيرة (تفاصيل طارئة)

- ورد الآن : السعودية تقلب الطاولة على الامارات وتعيد علاقاتها مع قطر .. محمد جميح يكشف ما يجري خلف الكواليس (صورة)



