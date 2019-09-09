شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. إحتجاجات شعبية وقطع طرقات في القلوعة.. لهذا السبب (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طع محتجون غاضبون الطريق الرئيسي في منطقة القلوعة التابعة لمديرية التواهي بعدن .

وقال سكان محليون lمساء امس ان عدد من ابناء المنطقة قطعوا الطريق الرئيسي احتجاجا على عدم وصول المياه الى منازلهم منذ اسابيع ، فضلا عن انقطاعات الكهرباء المتواصلة .

واضافوا ان خدمة امدادات المياه لا تصل الى مساكنهم منذ اسابيع جراء ضعفها وتأخر ضخها للمنطقة .

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وأكدوا ان المياه منذ ما قبل شهر رمضان باتت لا تصل الى منازلهم في الجبال المحيطة بالقلوعة ، فضلا عن المنازل السكنية القريبة من النفق والمرتفعة في احياء الزيتون والرصافي والرومي .

واوضحوا ان فرع مؤسسة المياه في منطقة القلوعة والقريبة من مؤسسة النجارة لا تقوم بتشغيل كافة المضخات الموجودة لديها وعددها 8 وفقا لقولهم ، مشيرين بأن فرع المؤسسة يشغل مضخة او اثنتين فقط في اليوم المخصص للمياه في منطقة القلوعة وهو ما يتسبب بضعف منسوب المياه وعدم وصولها الى الكثير من المنازل والخزانات .

ويشكو الكثير من اهالي عدن من قلة منسوب المياه وضعف الخدمة منذ سنوات؛ بالرغم ان مؤسسة المياه تسلمت الكثير من المضخات والادوات والاليات الخاصة بزيادة منسوب وضخ المياه في عدن !!