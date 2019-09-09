شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... سما المصري تظهر بأجرأ وضعية لها على السرير– صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضیة المصرية سما المصري، أحدث صورھا عبر

وتجلس بوضعیة جريئة

السوشیال میديا، وظھرت فیھا ترتدي فستاناً قصیرا

على السرير داخل غرفة نومھا الخاصة.

علقت سما على الصورة ودافعت عن نفسھا ضد منتقديھا وقالت: (دي

الصوره الاصلیه من غیر المونتاج اللي موجود علي الفیس اللي مااعرفش

مین واقف ورايا وكاتبین كلام مش حلو....عییییب.....اختشوا احسن مااقفش

علیكوا...قشطه؟؟).

الراقصة المصرية لا تمل من نشر صور وفیديوھات تظھر فیھا بملابس مثیرة

وجريئة، تستعرض من خلالھا لحمھا ومؤخرتھا أمام المتابعین عبر

السوشیال میديا.

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