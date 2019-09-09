شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..ضابط بالجيش الوطني يكشف تطورات الاشتباكات العنيفة في نقطة " دوفس " شرق زنجبار وهوية الأطراف المتصارعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..ضابط بالجيش الوطني يكشف تطورات الاشتباكات العنيفة في نقطة " دوفس " شرق زنجبار وهوية الأطراف المتصارعة 2019/09/09 الساعة 05:28 صباحاً نشر النقيب/ حمود القميشي " احد ضباط الجيش الوطني تغريدة كشف من خلالها حقيقة الاشتباكات التي اندلعت بشرق زنجبار بأبين . جهينة يمن ينشر نص التغريدة :"سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحزام الأمني الاماراتي في الاشتباكات التي جرت بنقطة #دوفس وشرق #زنجبار بين اصحاب #يافع و #الضالعمن جهة واصحاب #لحج و #أبين من جهة مليشيا الحزام الاماراتي تتقاتل بينها البين.. الحزام هو خليط من اللصوص وقاطعي طرق والارهابيين ولهذا لن يثقون ببعضهم".

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