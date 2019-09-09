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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان...مدير الطب الشرعي الأردني يفجّر مفاجأة عن “تشريح جثة إسراء غريب”!

فجّر مدير المركز الوطني للطب الشرعي الأردني تسلم المركز التابع لوزارة الصحة الأردنية أي تقارير طبية متعلقة بوفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب، التي أشعلت وفاتها الشهر الماضي جدلًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا حول ملابسات موتها.

وقال الدكتور عدنان سعيد عباس في تصريح نقله موقع فضائية “رؤيا” الأردنية إنه يستغرب تناقل أخبار على مواقع غير أردنية تشير الى ارسال تقارير تشريح جثة “اسراء” التي اجريت في الطب الشرعي الفلسطيني الى الطب الشرعي الأردني للوقوف على أسباب الوفاة .

وكانت النيابة العامة الفلسطينية أعلنت توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة، وسماع العشرات من الشهود وتدوين أقوال كل الأشخاص، الذين تربطهم صلة بالمتوفاة، خاصة الذين رأت النيابة إمكانية الاستفادة من أقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة.