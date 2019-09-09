شكرا لبحثكم عن خبر بمشاركة أكثر من 100 طائر: انطلاق معرض ومسابقة أفضل طائر لأول مرة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دنيا حسين فرحان:

برعاية المجلس المحلي لمديرية صيرة ومكتب الثقافة ومعهد جميل غانم للفنون الجميلة تنظم جماعة طيور الحب والسلام المعرض والمسابقة الأولى من نوعها لأفضل طائر في محافظة عدنِ.

وفي تصريح لوائل جمن صاحب فكرة المعرض وأحد أعضاء لجنة التحكيم" هذا المعرض يعد الأول من نوعه في محافظة عدن وتقريبا عموم البلاد سيشارك فيه أكثر من 100 طائر من 12 فصيلة مختلفة وسيتم اختيار الأفضل منها من لجنة التحكيم وتكريم المتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى.

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وتم اختيار معهد جميل غانم للفنون لإقامة هذه الفعالية كونه من اعرق المعاهد في عدن وهو الأنسب لمثل هذه الفعالية نشكر كل من تفاعل معنا من المشاركين الذي توافدوا لإشراك طيورهم في المسابقة والشكر الكبير لرعاة الفعالية وكل من ساهم في إقامة المعرض ونتمنى أن يحضر الجميع.

الجدير بالذكر" أن المعرض سيكون ليوم واحد الاثنين 9/9 من الساعة 3 ل 6 مساءًا والدعوة عامة.