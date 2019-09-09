شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية بلقيس فتحي تفتخر بجنسيتها الاماراتية .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تبرأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، ابنة الموسيقار اليمني أحمد فتحي من أصولها اليمنية. وقالت في تغريدة على "تويتر": "الحمدلله على نعمة الإمارات.. كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد". Advertisements ووصفت بلقيس نفسها بأنها "بنت زايد". وأثارت بلقيس فتحي التي ينتمي والدها إلى مدينة الحديدة (غربي اليمن) ويفتخر بذلك، غضب آلاف اليمنيين على "تويتر" وسط تساؤلات عن سر توقيت تغريدتها في ظل توتر العلاقة بين اليمن والإمارات عقب قصف الأخيرة قوات الجيش على مشارف عدن ما أدى الى مقتل وجرح أكثر من 300 شخص

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