هكذا يتم التصدي للطائرات الحوثية المسيرة؟ وهكذا تم تدمير مخزنها...فيديو

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مقطع فيديو واحدة من طرق التحالف في إسقاط الطائرات المسيرة ومراقبتها ومراقبة تحركاتها حتى تفجيرها قبل بلوغها هدفها وهي من نوع قاصف/ أبابيل إيرانية الصنع.
وكشف المقطع دقة ضربة قوات التحالف في استهداف تجمع في منطقة إمداد يتواجد فيها عشرة من المليشيات الإرهابية الحوثية في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن. وكما استهدفت قوات التحالف مجموعة كهوف بمحافظة صنعاء، لتخزين الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المليشيات الإرهابية لعمليات إجرامية ضد السعودية والمدنيين اليمنيين.
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