شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع جديد للدولار والسعودي تعرف على سعر الصرف مساء الأحد 8 سبتمبر 2019 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصل الدولار ارتفاعه المستمر أمام الريال اليمني، ف تعاملاته مساء اليوم الأحد.

وتشهد اسعار الصرف انهيار للريال المني، يرافق ذلك ارتفاع كبير في اسعار السلع والمواد الغذائية.

تحديث سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مساء الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019م، على النحو الآتي:-

العملة سعر البيع سعر الشراء

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سعر الدولار الأمريكي` 599 604

سعر الريال السعودي 157 159

سعر الدرهم الإماراتي 159 161

أسعار اليورو الأوروبي 648 651

أسعار الجنيه الاسترليني 700 704