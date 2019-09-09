شكرا لبحثكم عن خبر الجبير يبحث مع غريفيث مستجدات الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ”مستجدات الأزمة اليمنية“.
وذكرت "واس"، أنّ الجبير استقبل في مدينة جدة اليوم، غريفيث الذي وصل في زيارة غير محددة المدة.
وتناول اللقاء ”المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها“، بالإضافة إلى ”سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني“.
وكانت السعودية والإمارات، أعلنتا الأحد، ترحيبهما باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للحوار.
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