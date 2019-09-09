شكرا لبحثكم عن خبر مقتل أكثر من 55 حوثيًا بينهم ثلاثة من أبرز قيادات الميليشيا في معارك الضـالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي ما لايقل عن خمسة وخمسين حوثيًا مصرعهم وأصيب العشرات في معارك خلال الثلاثة الأيّام الماضية من بينهم ثلاثة من أبرز قادة ميليشيات الحوثي لقيوا مصرعهم في ”معركة قطع النفس“ بجبهات شمال محافظة الضالع.

وذكرت المصادر الميدانية في مديني إب وذمار أن مشافي المدينتين استقبلت العشرات من جثث القتلى والجرحى القادمة من جبهات شمال محافظة الضالع خلال الثلاثة الأيّام الماضية جراء المعارك والاشتباكات الضارية.

يُذكر أن الميليشيات الحوثية هاجمت بقوة في أكثر من جبهة حدودية شمالي الضالع؛ لكن زحوفاتها انكسرت أمام إرادة وإصرار وعزيمة أبطال القوات المسلّحة الجنوبيّة وأبطال المقاومة الشعبية المشتركة في مديرية قعطبة.

وتحصل المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي على صور لثلاثة من قادة الميليشيات الحوثية الذين قتلوا في معارك شمال الضالع وهم على النحو التالي:

• الهالك المقدم/محمد نجيب أحمد الحاذق (أبو ميكائيل).

• العقيد الشيخ/عبدالفتاح يحيى أحمد السماوي.

• العقيد الشيخ/محمد علي ناصر المزيجي (أبو مرتضى).

المصادر ذكرت أنه سيتم تشييعهم يوم غدٍ الإثنين الساعة العاشرة صباحًا من أمام الجامع الكبير بمدينة ذمار.