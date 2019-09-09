اليمن يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة فى السودان

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اليمن يرحب بتشكيلالحكومة الجديدة فى السودان
الإثنين 9 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
رحبت الجمهورية اليمنية بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة فى السودان برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ويعكس حرص جميع الأطراف على مصلحة الشعب السودانى الشقيق وتحقيق تطلعاته فى التقدم والرخاء".
وأعربت الخارجية اليمنية عن تهانيها للشعب السودانى بهذا الإنجاز وخالص أمنياتها للحكومة السودانية الجديدة بالتوفيق والسداد.. مؤكدة أن اليمن ستظل داعمة للسودان ومساندة لكل الخطوات والإجراءات التى من شأنها تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
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