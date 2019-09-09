شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم كاسح على بلقيس أحمد فتحي.. قالت انها "بنت زايد" وفخورة بانتمائها للإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكثر من 3500 تعليق حتى كتابة هذا الخبر، على تغريدة كتبتها، بلقيس، ابنة الموسيقار اليمني المعروف أحمد فتحي، تتفاخر فيها بالانتماء للإمارات وتصف نفسها بـ"ابنة زايد".

وشن آلاف المعلقين اليمنيين والعرب هجوماً كاسحاً على بلقيس فتحي، في حين لم تحظ الا بتأييد نادر، وكتب الصحفي اليمني صادق الوصابي قائلاً: المشكلة ما فيش إماراتي واحد رد عليك يجبر بخاطرك.

وكتبت بلقيس تقول: الحمد لله على نعمة الإمارات، كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد"، مذيلة تغريدتها بهاشتاج #بنت زايد.

فيما يلي بعض التعليقات:

محمود ياسين

‏تغني بلقيس كمن تحاول التهام بطاطا ساخنة ،

‏وهي مزكومة على الدوام ولقد عقرت " يا هزلي" قط نطلت البير اطلي

‏كانت تتراقص أيضا لكي تبدو مرحة بينما كان اليهودي الذي لحن الاغنية ينشج بالبكاء .

‏بلقيس فخورة اليوم بكونها إماراتية .

‏لسنا غاضبين من التحاق أسوأ ما فينا بأسوأ مافي الكون .

عبدالجبار الجريري

الحمد لله أنك لم تنتمي لليمن؛ كارثة أن تنتمي لليمن .. مثلك لا يشرفنا أبداً.

فنشكرك أنك لصقت نفسك بالإمارات التي احتوت قمامات العالم أجمع خاصة العالم العربي.

محمد أحمد أبو اصبع

في اليمن، اليمن الكبير، اليمن الذي نحب ونهوى، نقول: إذا غرك الأصل دلك الفعل، وفعلك هذا يبين كم أنت مبتذلة ورخيصة.

أسوان شاهر

لدواعي إنسانية قبل أن تكون وطنية؛ ما كنت بحاجة لمثل هذا الابتذال والاستعارض الفارغ.

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أحمد ماهر

واليمن لست فخورة بها؟

أو تخلجين أن تقولي أنك يمنية؟

مهما قلت لا زلت بنظر عبدالله بالخير يمنية

محمد المسوري

الله المستعان يا بلقيس

وماذا عن اليمن التي تحملين إسم الملكة اليمنية بلقيس.

أتعلمين لماذا أسماك والدك الفنان اليمني الكبير بلقيس.

لكي تبقين مرتبطة بأصلك اليمني ولاتنسينه.

أرجو أن تراجعي نفسكي صح.

اليمن أغلى.

خالد الراعي:

يا ساتر بنت زايد مره واحده خفي علينا

الشعب اليمني يدافعوا عليك وانتي آخر شئ طلعتي كيني ميني

موران اليافعي

الحمد لله على نعمة الدرهم، كم أنا فخورة بانتمائي لهذا الدرهم.

‏

N Almu6iri Advertisements

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