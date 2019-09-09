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عدن - ياسمين التهامي - مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الأمير محمد بن سلمان وقراراته الجريئة.. وينشر ”تسريبات حساسة” للغاية تكشف ما لم يكن بالحسبان عاجل : نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم Advertisements نشر النقيب/ حمود القميشي " احد ضباط الجيش الوطني تغريدة كشف من خلالها حقيقة الاشتباكات التي اندلعت بشرق زنجبار بأبين . " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة :"سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحزام الأمني الاماراتي في الاشتباكات التي جرت بنقطة #دوفس وشرق #زنجبار بين اصحاب #يافع و #الضالع من جهة واصحاب #لحج و #أبين من جهة مليشيا الحزام الاماراتي تتقاتل بينها البين.. الحزام هو خليط من اللصوص وقاطعي طرق والارهابيين ولهذا لن يثقون ببعضهم". عاجل : نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم

عاجل ..ضابط بالجيش الوطني يكشف تطورات الاشتباكات العنيفة في نقطة " دوفس " شرق زنجبار وهوية الأطراف المتصارعة

مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الأمير محمد بن سلمان وقراراته الجريئة.. وينشر ”تسريبات حساسة” للغاية تكشف ما لم يكن بالحسبان

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