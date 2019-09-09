عاجـــل : تفاصيل المواجهات التي تشهدها الان مدينة زنجبار ومن هي اطراف الاشتباك !

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عدن - ياسمين التهامي - مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الأمير محمد بن سلمان وقراراته الجريئة.. وينشر ”تسريبات حساسة” للغاية تكشف ما لم يكن بالحسبان عاجل : نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين عناصر مايسمى بالحزام الامني في محافظة ابين . Advertisements

وقالت مصادر مطلعة ان اشتباكات مسلحة اندلعت شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين بين مليشيا عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني في ابين ومليشيا أبو ياسر اليافعي القيادي المليشياوي الجديد الذي قامت الامارات بتعيينه قائد للحزام الأمني بديلا للسيد عاجل : نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم

عاجل ..ضابط بالجيش الوطني يكشف تطورات الاشتباكات العنيفة في نقطة " دوفس " شرق زنجبار وهوية الأطراف المتصارعة

مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الأمير محمد بن سلمان وقراراته الجريئة.. وينشر ”تسريبات حساسة” للغاية تكشف ما لم يكن بالحسبان وافادت المصادر بسقوط قتلى وجرحى من الطرفين ولا زالت المواجهات مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

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