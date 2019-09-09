شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ممثلة عربية شهيرة تتعرض للتحرش .. وما فعلته فاجأ الجميع (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، عن تعرضها للتحرش في سنة العاشرة.

وقالت ” عرفة ” في برنامج ” انتي الأقوى ” ، المذاع عبر فضائية ” المحور ” إنها تعرضت للتحرش أول مرة وكانت تبلغ حينها 10 سنوات.

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كما روت تفاصيل تعرضها للتحرش هي وشقيقتها قائلة: ” كنا في رمضان وماشيين أنا وأختي في شارع بيتنا، وكنت لابسة بنطلون وتي شيرت، وعليه عباية مفتوحة.. مفيش في شكلي أي حاجة تثير المعاكسة ” .

واستكملت: ” كان في 2 رجالة واحد منهم بص لأختي ورمى كلمة سافلة أنا اضايقت، وأختي مشيت بس أنا وقفتله وقلتله أنت بتقول إيه، واتخانقت معاه ولأني مكنتش حاطة مكياج فمعرفنيش ” .

وأضافت: ” كنت هتضرب من الراجل، لأن الناس كلهم لازم بيجيبوا الغلط على البنت، حتى أختي هزأتني وقالتلي إحنا هنا مش أوروبا ومحدش هياخدلك حقك ” .

وتابعت: ” أول مرة اتعرضت للتحرش كان عمري 10 أو 11 سنة، كنت صغيرة جدا، وكنت مع واحدة صاحبتي، خارجة من المدرسة، ولقيت حد من ورايا قعد يقول حاجات أول مرة في حياتي اسمعها، ومقولتش لحد خالص بس قعدت أعيط، وحسيت بحاجة مش كويسة . ”.