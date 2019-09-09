شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا حدث لجنا ابنة “ عمرو دياب “ داخل ملهى ليلي ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحركات مثيرة وملابس جريئة.. سما المصري تفجر مفاجأة بشأن زواجها (صورة) قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العاجل بشأن اليمن والذي رفع رأس كل اليمنيين.. شاهد ما ورد في شريطها الإخباري ؟

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