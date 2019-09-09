شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقدم استقالته احتجاجا على البيان السعودي الإماراتي وقيادات الشرعية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الصحفي اليمني المقرب من رئاسة الجمهورية، أنيس منصور، قبل قليل، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، يعتزم تقديم استقالته احتجاجا على البيان السعودي الاماراتي الأخير.

وأكد منصور في تغريدة عاجلة، على تويتر، رصدها محرر "بويمن" إن الرئيس هادي رفض مضمون البيان ومنع إصدار أي بيان رسمي يرحب باليبيان .

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وقال الصحفي انيس منصور: "الأنباء الأكيدة ان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رفض مضمون البيان المشترك للامارات والسعودية وهدد بتقديم استقالته ورفض إصدار اي بيان رسمي ترحيب بالبيان المشترك ".

وأضاف منصور أن "الرئيس هادي أبدى انزعاجا شديدا ، وكثير من قيادات الشرعية من البيان، وسيعقد اجتماع اليوم للوقوف على رفض البيان".

وكانت السعودية والامارات اصدرتا بيانا مشتركا يتجاهل تماما الحفاظ على الوحدة والشرعية وجريمة قصف الجيش الوطني.. ويدعو للحوار مع الانتقالي.