شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنشر للمرة الاولى ...قيادي مؤتمري كبير ومقرب من الرئيس الراحل يخرج عن صمته ويكشف الجهة التي تقف وراء محاولة اغتيال " صالح " ومقتل ابرز قيادات نظامه في تفجيرات مسجد النهدين " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل تنشر للمرة الاولى ...قيادي مؤتمري كبير ومقرب من الرئيس الراحل يخرج عن صمته ويكشف الجهة التي تقف وراء محاولة اغتيال " صالح " ومقتل ابرز قيادات نظامه في تفجيرات مسجد النهدين " !

قال وزير الخارجية اليمنية الأسبق أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام أبو بكر القربي إن الشرعية أثبتت عجزها في إدارة الأزمة وفشلت في إدارة الدولة سياسيا وعسكريا ولذلك تتعرض للتهميش. واتهم القربي حزب الإصلاح باعتبار السلطة غاية لا وسيلة، والوقوف خلف حادثة دار الرئاسة التي كانت تستهدف قيادات نظام صالح عام 2011م، قائلا إن هذه الحادثة وضعت حدا للعلاقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وتنظيم الإصلاح. ودعا القربي إلى إعادة النظر في بعض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي لم تحظ بالإجماع ، لضمان التوافق والخروج إلى يمن جديد؛ بدستوره وقوانينه التي تعالج اختلالات الإدارة في الماضي، وفي نفس الوقت تحافظ على وحدة اليمن وعلى نسيجه الاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذا هو ما يفرض الواقع السياسي والعسكري والأمني على الأرض اليوم.

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