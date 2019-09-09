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عدن - ياسمين التهامي - ظهور جديد ومفاجئ للأمير المعزول محمد بن نايف.. ومصدر يكشف سر القيود التي شوهدت في ساقه..؟ (شاهد)

في ظهور جديد ومفاجئ للأمير المعزول محمد بن نايف.. نشر حساب معنيّ بأخبار الأمير محمد بن نايف على موقع “تويتر” صوراً حديثة للأمير السعودي المعزول من ولاية العهد، محمد بن نايف، قال الحساب إنها التقطت له خلال حضوره زواج الامير عبدالعزيز بن بندر مساء الإثنين الماضي.

وكان حساب “العهد الجديد” المعروف بتسريباته من داخل أروقة صناعة القرار بالسعودية، كشف في تغريدةٍ له بتاريخ ٢١ يونيو، ٢٠١٩عن معلوماتٍ جديدة تتعلق بولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي انقلب عليه وعزله محمد بن سلمان.

وقال “العهد الجديد” في تغريدةٍ له في ذكرى عزل “ابن نايف”، إنّ الإسوارة الإلكترونية لا تزال في قدم “ابن نايف” منذ وضعت يوم الإنقلاب عام2017.

وأكد أيضاً أن محمد بن نايف لا يزال تحت الإقامة الجبرية، ولا يخرج دون إذن من “ابن سلمان”.

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الجدير بالذكر أنّ الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي والشخصية القوية في جهاز الأمن بالمملكة على مدى العقدين الماضيين، تلقى اتصالا للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز في الطابق الرابع من القصر الملكي في مكة، في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو حزيران 2017

وذكر مصدر مقرب من الأمير محمد بن نايف في حينه أن الملك أمره في الاجتماع بالتنحي لصالح ابنه الأثير الأمير محمد بن سلمان “لأن إدمانه العقاقير المسكنة يؤثر على حكم ولي العهد على الأمور وتقديره لها”.

وقال المصدر وفق “رويترز”: ”الملك جاء للقاء محمد بن نايف وكانا وحدهما في الغرفة وقال له: “أريدك أن تتنحى، لأنك لم تستمع للنصيحة بأن تتلقى العلاج من إدمانك الذي يؤثر بصورة خطيرة على قراراتك..